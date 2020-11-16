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Bağcılar'da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü

Bağcılar'da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü

Minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü olan arkadaşı tarafından bıçaklandı. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.