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    Bağcılar'da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü

    Minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü olan arkadaşı tarafından bıçaklandı. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 10:00
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    Bağcılar'da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi’nde Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., Alibeyköy'den seferine başlayıp, İSTOÇ son durağa geldi.

    Yaklaşık üç dakika sonra arkadaşı olan Orhan İçsezgi de gelip sıraya girdi.

    BACAĞINDAN BIÇAKLADI

    Gökhan E., arkadaşı Orhan İçsezgi ile sıraya erken girmesi nedeniyle minibüs içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Gökhan E. yanından bulunan bıçakla arkadaşı Orhan İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı.

    Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek kavgayı sonlandırdı. Arkadaşını bıçaklayan Gökhan E. minibüsüne binerek olay yerinden kaçtı.

    İstanbul'da minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti İZLE

    ÇEVREDEKİLER KANAMAYI DURDURMAYA ÇALIŞTI

    Orhan İçsezgi'nin kan kaybettiğini gören çevredeki bir vatandaş yaranın üstünü kapatıp bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bağcılar da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü #1

    KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan İçsezgi hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücü Gökhan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bağcılar da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü #2

    Bağcılar da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü #3

    Bağcılar da minibüs şoförlerinin ‘erken geldin’ kavgasında kan döküldü #4

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