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- Bağcılar'da motor hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Bağcılar'da motor hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Bağcılar'da bir araç galerisine gelen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girerek motosiklet çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
- 02.05.2022 - 20:02
- Güncelleme : 02.05.2022 - 20:12
Olay Bağcılar, Batışehir Caddesi'nde meydana geldi.
İki hırsız, bir araç galeri dükkanına geldi.
Kafalarında kask ve eldivenli olduğu görülen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri girdi.
O anlar saniye saniye kaydedildi
Dükkana giren hırsızlar burada bulunan bir motosikleti çaldı.
DHA'ya göre hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar'da motor hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO