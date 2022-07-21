Bağcılar’da ölü bulunan genç kadının ailesi isyan etti

Kayıp ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar’ın babası "Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken, 1 gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili hemen soruşturma başlatıldı.

Ekipler katili bulmak için çalışmalarına başlarken, bugün Pınar’ın cenazesi, Küçükçekmece Gasilhanesi'nden babası tarafından teslim alındı.

“Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın”

Baba Mustafa Damar, gasilhane önünde büyük üzüntü yaşarken, cinayetlerinin son bulması için de çağrıda bulundu.

DHA’ya konuşan baba Damar, “Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın. İdamı bütün halk istiyor. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya.” dedi.

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“Eğer devlet onun cezasını vermezse, biz kendimiz veririz”

Bayramı kızıyla birlikte Antalya'da geçirdiğini belirten Damar, “Hiçbir sorunu yoktu. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kardeşimin damadı için konuşulanlar, iddia araştırıyorlar. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Basın ve devletle birlikte, bu işin peşini bırakmayacağız. Eğer devlet onun cezasını vermezse, idam ettirmiyorsa, biz kendimiz cezasını veririz. Halka da sesleniyorum, bu canileri ortadan kaldırın.” diye konuştu.

“Polis teşkilatına güveniyoruz”

Eniştesi Serdar Taşdemir ise Pınar'la en son geçtiğimiz pazar günü ailece görüştüklerini belirterek, “Antalya'dan tatilden geldi. Beni aradı ve yanına gittik, bana ve yeğenlerine hediye almıştı. Pazartesi günü 21.45'te WhatsApp'tan komik bir video gönderdim. Görmüş ama cevap vermemiş. Muhtemelen daha sonra telefonu kapandı. Ertesi gün eşim aradı, Pınar'ın kaybolduğunu söyledi. Çok sıcakkanlı biriydi, her gün beni arardı. Hukuki olarak biz davanın peşine düşeceğiz. Polis teşkilatına güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur.” diye konuştu.

“Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı”

Enişte Taşdemir, gözaltına alınan kuzeninin eşi Metin A. ile ilgili ise şunları söyledi

“Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı. Pınar'ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini M.A. biliyordu. Numarasını eşimden aldım. Nerde olduğunu sordum, kafede Pınar'ı aradığını söyledi. Sonra köpeğinin mezarına gittik, yerini M.A. biliyordu. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben M.A.'yı daha önce bir kez gördüm.”

“Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor”

Pınar Damar'ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise “Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın.” diye konuştu.

Boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Öte yandan Pınar’ın ölümüyle ilgili kuzeninin kocası Metin A. (35), Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

Metin A., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

“İlişkimizi kimse bilmiyordu”

7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını söyleyen Metin A., Pınar Damar'ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi.

İfadesinde Pınar Damar'la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.'nın, “İlişkimizi kimse bilmiyordu.” dediği belirtildi.

“Kafetaryada onları izledim”

Olay günü Pınar Damar'ın bir yıldır başkasıyla da gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğini anlatan Metin A., "Onun sevgilisiyle bir kafetarya da buluştuğunu öğrendim. Kafetaryanın önüne giderek saat 21.45'e kadar onları takip ettim. Kafeteryadan çıkana kadar bekledim. Otomobilimle onları takip ettim. Adam, Pınar'ı evin yakınlarında indirince otomobilimle onun yanıma gidip, konuşmak istediğini söyleyip araca binmesini sağladım.” dedi.

“Önce tokat attım bayılınca boğarak öldürdüm”

Birlikte Başakşehir bölgesinde otomobille gezdiklerini anlatan Metin A., “Ben olay sırasında alkollüydüm. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. ‘Benimle evlenmezsen ben de istediğimle gezerim’ diye bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Ben de ona tokat attım. Başını aracın orta direğine çarptı. Daha sonra onu elimle boğdum. Cesedi bırakarak olay yerinden kaçtım.” dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıkta da ifade veren Metin A., “Pınar Damar'ı öldürdüğüm için pişmanım. Bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim. Suçumu kabul ediyorum. Ancak yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama ve planlama yoktur.” dedi.

Metin A., ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

Katil cenazeyi almaya gitmiş

Diğer yandan Damar Ailesi, sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi, geri planda durmayı tercih etti.

Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı. Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesi çeviren duvara oturan Metin A., aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi.

Katil ile maktül aynı karede

Öte yandan Pınar Damar'ın, Metin A. ile aynı karede bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı.

Pınar'ın kuzeni ile gittiği yerlerde Metin A.'nın da yanlarında olduğu görülüyor.

Cenazesi defnedildi

Ailesi tarafından teslim alınan Damar'ın cenazesi, İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'ye getirildi.

Babası Mustafa Damar, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Ablasının tabutuna sarıldı

Kardeşi Bahar Damar, cenaze töreninde ablasının tabutuna sarıldı, ayakta durmakta güçlük çekti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

“Kadınlar için kanun çıkarsınlar”

Baba Mustafa Damar, “60 yaşındayım böyle bir şey görmedik. Hayatımızda görmedik. 5 dakika içerisinde bir kanun çıkıyor, bir gece de kadınlar için kanun çıkarsınlar. Katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyor.” dedi.

“Kimse ölümü hak etmiyor”

Pınar Damar'ın kuzeni Nebahat Küçükbilal ise “Gelsinler de görsünler bir ailenin nasıl dağıldığını. Gencecik bir kızın nasıl hayallerinin yıkıldığını görsünler. Sözün bittiği yer. Kimse ölümü hak etmiyor.” diye konuştu.