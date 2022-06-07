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    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı

    Penceresini açık gördüğü eve örümcek adam gibi tırmanarak giren şahıs, 2 dakika içinde 15 bin liralık cep telefonlarını çalarak bölgeden ayrıldı.
    • 07.06.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:48
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    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde, 5 Haziran saat 06.30 sıralarında, yüzlerinde cerrahi maske olan, şapka ve kapüşon giyen 2 kişi, sokak arasındaki bir evin penceresinin açık bırakıldığını gördü.

    Etrafı kontrol eden şahıslardan biri, diğerinin yardımıyla birinci kattaki evin penceresine örümcek adam gibi tırmanarak içeri girdi.

    15 bin lira değerinde 2 telefonu çalıp evden çıktı

    DHA’nın haberine göre; 2 dakika evin içinde kalan şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen iki cep telefonunu çaldı.

    Evdekilerin fark ettiği hırsızlık şüphelisi, telefonları da alıp girdiği pencereden park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçtı.

    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı VİDEO

    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı #1

    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı #2

    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı #3

    Bağcılar’da, örümcek adam gibi tırmanarak eve giren hırsız telefon çaldı #4


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