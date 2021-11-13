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    Bağcılar'da otomobil galerisine silahlı baskın: 3 ölü

    İstanbul Bağcılar'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 18:50
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 18:56
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    Bağcılar'da otomobil galerisine silahlı baskın: 3 ölü

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saat 17.30 sıralarında gerçekleşen olayda, bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisine kurşun yağdırdı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin bir baba-oğul ve akrabaları olduğu tespit edildi.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

    Bağcılar da otomobil galerisine silahlı baskın: 3 ölü #1

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