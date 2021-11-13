Bağcılar'da otomobil galerisine silahlı baskın: 3 ölü

İstanbul Bağcılar'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saat 17.30 sıralarında gerçekleşen olayda, bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisine kurşun yağdırdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin bir baba-oğul ve akrabaları olduğu tespit edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.