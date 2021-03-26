Sokakta oynadığı sırada hafif ticari aracın altında kalan 7 yaşındaki Muhammed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde rampadan aşağı inen 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari araç, oyun oynayan Muhammed Alhabid'e çarpıp, üzerinden geçti.

Kaza sonrası yerde kalan Muhammed'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında kalan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bağcılar'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti VİDEO

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"KAFASI LASTİĞİN ALTINDA KALDI"

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Faris Alhabid, "Çocuğa çarptı, daha sonra da lastiği kafasının üzerinde durdu. Ben gördüm." dedi.

Kaza anını gören Abdukadir Bedir ise "Çocuk orada oynuyordu. Çocuk çıkınca, şoför de çocuğu görmedi. Bir anda çocuğa vurdu. Kafası lastiğin altında kaldı. Kafası ezildi. Biraz direndi. Bir on dakika falan. Ambulansı çağırdık. Hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda hayatını kaybetti." diye konuştu.

"KANLAR İÇNİDE YATIYORDU"

Veysel Güney, "Ben 3'üncü katta oturuyorum. Acı bir fren sesi duydum. Sonra güm diye bir ses geldi. Daha sonra kadın sesi geldi. Kadın çığlık atmaya başladı. Sonra annesi kaldırıma getirdi. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Şoför kaçmadı. Ambulansı beklediler. Sonra ambulansa koyup götürdüler, hastanede de rahmetli oldu." şeklinde konuştu.