Bağcılar'da park kavgası: Komşuları tarafından darbedildiler

Evinin sokağındaki dubaları kaldırıp, otomobilini park etmek isteyen Tekin-Nazife Gündoğdu çifti, bir grup tarafından "Burası bizim yerimiz" denilerek saldırıya uğradı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 yıldır aynı sokakta yaşayan Tekin Gündoğdu, eşi Nazife Doğan Gündoğdu ile birlikte işten eve döndüğünde otomobilini park etmek istedi.

Tekin Gündoğdu, sokak üzerindeki dubaları kaldırdığı sırada ise aynı sokakta evleri bulunan bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

"BURASI BİZİM YERİMİZ"

Dubaları kendilerinin koyduğunu söyleyen grup, Tekin Gündoğdu'ya, "Burası bizim park yerimiz, park edemezsin." diyerek, otomobilini başka bir yere park etmesi gerektiğini söyledi.

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SALDIRIYA UĞRADILAR

Bunun üzerine Tekin Gündoğdu ile grup arasında tartışma başladı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden Nazife Doğan Gündoğdu da "Sizden şikayetçiyim, devletin sokağını işgal ediyorsunuz." dedi. Bunun üzerine bir apartmandan koşarak çıkan kadın, Nazife Doğan Gündoğdu'ya saldırdı. Gündoğdu, aldığı darbeler nedeniyle düştü. Eşini kurtarmak isteyen Tekin Gündoğdu ile diğerleri arasında da arbede çıktı.

Yaşananların ardından Gündoğdu çifti, karakola giderek şikayetçi oldu.