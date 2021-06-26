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    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

    Gece saatlerinde iki şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu. 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi bacağından yaralandı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 08:48
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    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Ali Tulgaroğlu (51) isimli bir şahıs, 100’üncü Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta ailesi ile oturan bir kişi ile tartışmaya başladı.

    Gece saatlerinde başlayan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Tulgaroğlu, kavgada kendisine destek olması için arkadaşını çağırdı.

    Olay, silahlı kavgaya dönüştü.

    Aile fertlerinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, Tulgaroğlu ve arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan iki çocuk babası Tulgaroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, bacağından yaralanan arkadaşı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ölüm haberini alan aile, olay yerine geldi.

    Tulgaroğlu’nu kanlar içinde gören aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu.

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Bölgede inceleme yapan ekipler, onlarca kovan buldu.

    Olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı #3

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı #4

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı #5

    Bağcılar’da parkta tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı #6

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