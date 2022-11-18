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    Bağcılar'da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı

    Fatih Mahallesi'nde iki pazarcı esnafı arasında çıkan tartışma sonrası bir pazarcının silahla sağa sola ateş açması sonrasında yaralanan 2 şahıs hastaneye kaldırıldı.
    • 18.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:26
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    Bağcılar'da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki pazarcı esnafı arasında çıkan tartışma, mahalleyi savaş alanına döndürdü.

    Dün 15.30 sıralarında pazarcı İbrahim K. ile Fikret U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma sonrası uzaklaşan İbrahim K., elinde silahla tekrar pazara geldi.

    Pazarcı rastgele ateş etti

    Rasgele sağa sola ateş açan İbrahim K., husumetlisi Fikret U.'yu silahla vurdu.

    O sırada pazara alışverişe gelen bir kadın da kurşunların hedefi oldu.

    Bağcılar da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olay yerinde bulunan bir kadın, çıkan silahtan çıkan kurşunla yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.

    İhbar üzerine pazara çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Bağcılar da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı #2

    "Alacak verecek meselesi yüzünden çıktı"

    Pazarcı Meral Erdoğan, "Silahlı çatışma çıktı. Sebzeciler arasında oldu, adam pazarın içine elinde silahla girdi havaya ateş açtı. Husumetlisiymiş, alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Bir kadın yaralandı. Pazara gelen olayla alakası olmayan bir kadın yaralandı. Pazarcı da yaralandı. Ağır yaralı yok diye biliyoruz." dedi.

    "Silahı almış gelmiş sıka sıka gitti"

    Görgü tanığı Mustafa Bakar, "Pazarcının alacağı varmış, ilk önce kapıştılar sonra 'Bekle ben geliyorum' demiş. Silahı almış gelmiş, sıka sıka gitti. Alacak verecek meselesi. Bir tane bayan omzundan yaralandı, onu gördüm." ifadesini kullandı.

    Çalışmalar devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

    Bağcılar da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı #3

    Bağcılar da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı #4

    Bağcılar da pazarcıların kavgasında bir kadın yaralandı #5


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