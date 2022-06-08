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Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
3 iş yerinden sadaka kutusu çalan 17 yaşındaki V.K., yakalanarak adliyeye sevk edildi. V.K.’nin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 08.06.2022 - 16:15
- Güncelleme : 08.06.2022 - 16:54
İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde, iki farklı iş yerinden 3 sadaka kutusu çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, saha çalışmaları gerçekleştirdi.
DHA’nın haberine göre; yaklaşık 900 lira çalan hırsızın kimliği tespit edildi.
Benzer suç kayıtları olduğu belirlendi
17 yaşındaki V.K. isimli şüpheli, 7 Haziran günü Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yakalandı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda benzer hırsızlık olaylarından suç kaydı olduğu tespit edildi. V.K. adliyeye sevk edildi.
Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada VİDEO