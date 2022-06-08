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    Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

    3 iş yerinden sadaka kutusu çalan 17 yaşındaki V.K., yakalanarak adliyeye sevk edildi. V.K.’nin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 08.06.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 16:54
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    Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde, iki farklı iş yerinden 3 sadaka kutusu çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, saha çalışmaları gerçekleştirdi.

    DHA’nın haberine göre; yaklaşık 900 lira çalan hırsızın kimliği tespit edildi.

    Benzer suç kayıtları olduğu belirlendi

    17 yaşındaki V.K. isimli şüpheli, 7 Haziran günü Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yakalandı.

    Şüphelinin yapılan sorgusunda benzer hırsızlık olaylarından suç kaydı olduğu tespit edildi. V.K. adliyeye sevk edildi.

    Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada VİDEO

    Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada #1

    Bağcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada #2


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