Bağcılar'da sağlık çalışanları ve esnaf birbirine girdi

Bağcılar'da sağlık çalışanları ve esnaf birbirine girdi

Sokağı kapatan kamyonetin mal indirdiği dükkan sahibi ile yoldan geçmeye çalışan ambulanstaki sağlık çalışanlarının arasında arbede çıktı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da sağlık personelleri yol verme tartışmasına dahil oldu.

Bölgede bulunan bir peynirci dükkanına mal indiren kamyonet, aracıyla yolu kapadı.

Bu sırada sokağa giren ambulans, geçiş yapamadı.

Bunun üzerine sağlık görevlileri ile peynirci dükkanında çalışan Bahattin Ö. arasında tartışma çıktı.

Arbede çıktı

Öfkeli işletmeci ambulanstakilere aşağı inmelerini söyleyince sağlık görevlilerinden biri aşağıya indi.

Tansiyonun yükselmesiyle ikilinin arasında arbede çıktı.

Sağlık çalışanları ayırmaya çalıştı

Diğer sağlık görevlileri de ambulanstan inerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Sağlık personellerinden Ç.G., Bahattin Ö.'yü sakinleştirmek isterken, çevredekilerden biri de araya girerek tartışmaya dahil oldu.

Bağcılar'da sağlık çalışanları ve esnaf birbirine girdi VİDEO



Saldırgan gözaltına alındı

Ardından Bahattin Ö., kavgayı ayıran ve kendisini de sakinleştirmeye çalışan Ç.G.'ye saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Sağlıkçıların darbedildikleri sırada kendilerini tutan kişiden de şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri Tahsin A. ile birlikte şahsı gözaltına aldı.

DHA'nın aktarımına göre; şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

























