Bağcılar'da sahte dişçiye baskın yapıldı Bağcılar'da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olan şahsın işlettiği ruhsatsız diş muayenesinin faaliyetine son verildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olayda, 41 yaşındaki Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı.

Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.’ye diş doktoru olarak tanıttı.

İmplant yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı. Hatice D. tedavi için Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki muayenesine gitti.

10 dişi iltihap kaptı

Dişçi burada Hatice D.’nin çürük dişi üzerine implant yaptı. Bu yüzden Hatice D.’nin 10 dişi iltihap kaptı. Hatice D. yaşadığı sorunlar nedeniyle Dişçi’yi aradığında hakaret ve tehditlerle karşılaştı.

Hatice D., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hatice D.’nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baskın yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Orhan Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki tabelasız iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi.

Baskında çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirildi. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinde hijyen koşullarına uymayacak şekilde muayene yapıldığı tespit edildi.

Uyuşturucudan suç kaydı çıktı

Dişçi’nin herhangi bir tıp eğitimi olmadığı sadece diş protezciliği kalfalık belgesi olduğu anlaşıldı. Uyuşturucu kullanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Orhan Dişçi'nin iş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.