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    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu

    Börekçide, platonik aşk yaşayan Sınar Saka’nın sözlerine kulak misafiri olan Abdulcelil Deniz, “Sana kız mı yok” diyerek teselli etmek istedi. Saka, Deniz’i kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:56
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    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu

    Bağcılar Kirazlı'da bulunan bir börekçide, geçtiğimiz salı günü 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdulcelil Deniz, kahvaltı yaptığı sırada Sınar Saka'nın sözlerine kulak misafiri oldu.

    Saka'nın platonik aşk yaşadığını söylemesi üzerine iddiaya göre Deniz, "Takma kafana, sana kız mı yok." dedi.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Saka, bir anda Deniz'i kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Abdulcelil Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sınar Saka, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saka, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Abdulcelil Deniz kılınan cenaze namazının ardından, Yeni Taya Kadın Mezarlığa defnedildi.

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu ViDEO

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu #1

    “KESİNLİKLE DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİŞLER”

    Abdulcelil Deniz'in yakını Mehmet Emin Deniz, olaya yönelik şu açıklamalarda bulundu:

    "Bizim bu olayla alakamız yok. Bizim çocuklar esnaf, bölgede herkes tanıyor. Çocuk kahvaltı yapayım diye çıkıyor. Masada oturup börek yiyor. Ben araştırdım oradaki pastaneden. Kesinlikle daha önce bir araya gelmemişler. Çocuğu direkt kalbinden vuruyor. Adalet yerini bulursa ancak içimiz soğur. Biz devletimizden bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz.”

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu #2

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu #3

    Bağcılar’da ‘sana kız mı yok’ diye teselli etmek istedi, canından oldu #4


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