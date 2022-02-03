Ellerindeki cisim ile su sayaçlarını kırıp çalan 2 kişi, kayıplara karıştı. Sayaçlardan akan su sebebiyle, beyaz eşya ve elektronik malzemelerin satıldığı dükkan sular altına kaldı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde, 1 Şubat günü saat 03.25 sıralarında, bir dükkanın önündeki su sayaçlarının olduğu kutuyu fark eden iki kişi, ellerindeki cisimle vura vura kırdıkları sayaçlardan ikisini alıp kaçtı.

Kırılan sayaçlardan akan su, beyaz eşya ve elektronik malzemelerinin satıldığı dükkana akmaya başladı.

Hırsızlığın haber verilmesi üzerine iş yeri sahipleri dükkana geldi. Esnaf, hem dükkanı basan suyu tahliye etmeye çalıştı hem polisi olay yerine çağırarak şikayetçi oldu.

“BİR GECEMİZİ HARAP ETTİLER”

Sayaçları çalınan esnaf Necati Timurtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Elindeki cisimlerle vurup patlatıyorlar. Sayaçları alıp, kaçıyorlar. Daha sonra su olduğu gibi içeriye akıyor. Yan komşunun dükkanı suyla dolmuş. Gece 03.00’te geldik. Sabaha kadar su attık. Polis çağırdık, tutanak tuttuk. Bir gecemizi harap ettiler.





“BUZDOLAPLARI, KLİMALAR HEP SUYUN ALTINDA KALDI”

Ertesi gün de akşama kadar abonelikleri yap, saatleri getir taktır. İki tane su saatimi götürmüşler. Mahallede çoğaldılar, bizim karşımızdaki binadan da 7 tane saati götürmüşler. Onların da binanın altı ilaç deposu komple suyla dolmuş. Su basan dükkanında buzdolapları, klimalar hep suyun altında kaldı. İki saati 20-30 liraya satacak diye bize verdiği zarar 5-6 bin lira.”

Bağcılar’da sayaçları çalınan iş yerini su bastı VİDEO









