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    Bağcılar'da sokakta oynayan çocuğu otomobil ezdi

    Bir otomobil, ara sokakta oyun oynayan çocuğu fark etmeyerek altına alıp, sürükledi. Feci kaza anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 13:17
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    Bağcılar'da sokakta oynayan çocuğu otomobil ezdi

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk aniden sokağa giren aracın altında kalarak sürüklendi.

    Feci kaza anı kameralar yansıdı.

    KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

    Kamera görüntülerinde 2 çocuğun sokakta oyun oynadıkları görülüyor. Çocuklardan birinin yerinden kalktığı sırada aniden sokağa bir aracın girdiği görülüyor. Sokağa giren otomobilin yerde oynayan çocuğu altına alarak sürüklediği anbean kameraya yansıyor.

    Bağcılar’da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi İZLE

    SENDELEYEREK ARAÇ ALTINDAN ÇIKTI

    Bir süre duraklayan sürücünün daha sonra ilerlediği dikkatlerden kaçmazken, bu sırada araç altında kalan çocuğunda sendeleyerek araç altından çıktığı görüntülere yansıyor.

    Bağcılar da sokakta oynayan çocuğu otomobil ezdi #1

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