Bağcılar'da Suriyeli genci öldüren 3 kişinin kimliği belli oldu

Polis ekipleri, evinin önünde silahla öldürülen 22 yaşındaki Şerif Halid El Ahmet'in katillerini arıyor.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan 4 Suriyeli, evlerini basmak isteyen bir grupla tartışma yaşamıştı.

Gruptaki şahıslardan biri, tartışmanın alevlenmesiyle kafasından vurduğu Suriyeli Şerif Halid El Ahmet'in (22) ölümüne sebep olmuştu.

Cinayet sonrası kayıplara karışan saldırganlar polisi harekete geçirdi.

Kimlikleri tespit edildi

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, şüphelilerin M.B.Ö, Y.A. ve A.Y. olduğunu belirledi.

İHA'nın haberine göre ekipler, 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(Öldürülen Suriyeli)