Kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen araç, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir haline olan bir cip sürücüsü, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinin olduğu yerde durmadan yoluna devam etti.

Bu sırada hızla ilerleyen cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Sürücüyle yaya birbirine girdi

Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikili, çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı.

Bağcılar'da sürücüyle yayanın tekmeli yumruklu kavgası ViDEO









