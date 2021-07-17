Bağcılar'da taciz iddiası: Şüpheliyi darbettiler

Berberde çalışan çocukları elle taciz ettiği öne sürülen şahsa, çocukların ailesi ve mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'ndeki berberde çırak olarak çalışan iki erkek çocuğu, aynı mahallede yaşayan bir kişi tarafından tacize uğradıklarını söyledi.

Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen adam, dükkanın önüne geldiği sırada saldırıya uğradı.

MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ

Çocukların aileleri ve sokak sakinleri taciz şüphelisini tekme tokat darbetti. Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı.

GÖZLATINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı

"ELİYLE DOKUNUP 'TAKILALIM' DİYORMUŞ"

Mahalleli Murat Ay, "Küçük kardeşimizin bir gün önce taciz edildiğini duyduk. Kardeşimiz geldi olayı bize anlattı. 'Bir tane adam var bizi eliyle taciz ediyor, masaj yaptırıyor' dedi. Çocuktur seviyordur diye düşündük ama müstehcen yerlerine dokunduğunu duyunca tuhafımıza gitti.

Çocuklara işten kaçta çıkıyorsunuz, babandan gizli bir saat takılalım demiş. Kuaförün önüne geldiğinde olaylar çıktı. Baktık linç edilecekti. Sağduyulu bir şekilde adamı bir kenara çektik, emniyet güçlerine tacizciyi teslim ettik." dedi.