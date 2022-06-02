Bağcılar’da taciz iddiasına dayak

Bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir boya ustası, evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Kadın mesajları eşine göstererek, taciz edildiğini söyledi.

Duruma öfkelenen eşi, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.

Sokak ortasında dayak yedi

Öfkeli grup, Gaziosmanpaşa’nın Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdü.

Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Takibe almışlar, kovalamışlar”

DHA'ya konuşan mahalle sakini Tamer Engin, “Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.” dedi.

Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise “Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle? Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu?” diye konuştu.