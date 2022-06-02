Petrol
113.57
-2.34%
Euro
17.6875
1.09%
Dolar
16.464
0.44%
Altın
979.99
0.70%
Borsa
2573
0.00%
Bitcoin
497.026
-4.62%
BTXN Coin
12.30
-2.68%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak

    Bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
    • 02.06.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir boya ustası, evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

    Kadın mesajları eşine göstererek, taciz edildiğini söyledi.

    Duruma öfkelenen eşi, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.

    Sokak ortasında dayak yedi

    Öfkeli grup, Gaziosmanpaşa’nın Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdü.

    Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    “Takibe almışlar, kovalamışlar”

    DHA'ya konuşan mahalle sakini Tamer Engin, “Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.” dedi.

    Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise “Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler. Biz ne hale geldik böyle? Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu?” diye konuştu.

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak #1

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak #2

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak #3

    Bağcılar’da taciz iddiasına dayak #4


    İlginizi Çekebilir

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada
    3. Sayfa

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Konya'da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü
    3. Sayfa

    Konya'da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü

    Görüş Bildir