Bağcılar’da taksicilerin sopalı kavgası

Yol vermeye nedeniyle iki taksici arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada yumruklar ve sopalar konuştu. O anlar olay yerindeki bir araç kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 34 TJP 85 plakalı taksi ile 34 TFV 54 plakalı taksi şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

34 TJP 85 plakalı taksi şoförü, otomobilinden inip 34 TFV 54 plakalı taksi şoförünün yanına giderek tartışmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar da iki taksi şoförünü sakinleştirmeye çalıştı.

SOPA VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Bu sırada 34 TJP 85 plakalı taksiden inen başka bir kişi de; 34 TFV 54 plakalı taksiye giderek şoför kısmının bulunduğu kapıyı açıp, taksi şoförüne tokat ve yumrukla vurmaya başladı.

Yumruklanan taksi şoförünün arkadaşı olduğu öğrenilen ve o anda olay yerinde olan başka bir kişi ise aracından sopa alıp kavgaya karıştı.

Ağız tartışması ile başlayan kavgada sopa ve yumruklar konuştu.

İstanbul'da taksicilerin yumruklu sopalı kavgası kamerada İZLE

DARBEDİLEN TAKSİCİ SOPAYLA SALDIRDI

Taksisi içinde ilk olarak darbedilen şoför, aracında bulundurduğu sopayı alarak kendisine saldıran iki kişiye sopayla karşılık verdi.

Giderek büyüyen kavga vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.

TRAFİK DURDU

Yol ortasında durup kavga eden taksiciler nedeniyle trafik tamamen durdu.

34 TJP 85 plakalı taksideki iki kişi taksiye binip olay yerinden uzaklaştığı sırada 34 TFV 54 plakalı taksi şoförü elinde sopa ile taksinin arka camını kırdı.

Bağrışmalarla devam eden kavga sakinleşince, taraflar taksilere binerek olay yerinden ayrıldı.