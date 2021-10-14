Bağcılar'da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada

Bağcılar'da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada

Tartıştığı taksiciyi yerde tekmelemesinin ardından aracına saldıran şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde iki yolcu ile taksi şoförü arasında ücret yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın şiddetlenmesi ile sokak ortasında aracından inen taksicinin bağırmasıyla, yolcular da inerek yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

ÖFKELERİ DİNMEDİ

Kavganın giderek büyümesinin ardından yolculardan biri, şoförü yere düşürerek yerde dövmeye başladı.

Öfkesi dinmeyen müşteriler, taksiye zarar vermeye başladı.

Bağcılar'da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada VİDEO

ZORLUKLA AYIRDILAR

Tarafların sakinleşmemesi üzerine sokakta bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşamaya başladı.

Esnaf ve çevredekilerin müdahale etmesi ile kavga zorlukla ayrıldı.

O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





