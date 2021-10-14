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    Bağcılar'da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada

    Tartıştığı taksiciyi yerde tekmelemesinin ardından aracına saldıran şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 11:34
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    Bağcılar'da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada

    İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde iki yolcu ile taksi şoförü arasında ücret yüzünden tartışma yaşandı.

    Tartışmanın şiddetlenmesi ile sokak ortasında aracından inen taksicinin bağırmasıyla, yolcular da inerek yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

    ÖFKELERİ DİNMEDİ

    Kavganın giderek büyümesinin ardından yolculardan biri, şoförü yere düşürerek yerde dövmeye başladı.

    Öfkesi dinmeyen müşteriler, taksiye zarar vermeye başladı.

    Bağcılar'da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada VİDEO

    ZORLUKLA AYIRDILAR

    Tarafların sakinleşmemesi üzerine sokakta bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşamaya başladı.

    Esnaf ve çevredekilerin müdahale etmesi ile kavga zorlukla ayrıldı.

    O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bağcılar da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada #1

    Bağcılar da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada #2

    Bağcılar da 2 müşterisi ile kavga eden taksicinin görüntüleri kamerada #3

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