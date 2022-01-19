Bağcılar'da taksinin çarptığı sürücü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye arkadan gelen taksinin çarptığı sürücü, olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri, kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak'ın kullandığı otomobile, arkadan başka bir araba çarptı.

KAZA ÜSTÜNE KAZA

Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak'a, arkadan gelen taksi çarptı.

TAKSİCİ KAÇTI

Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"KAZAYI YAPMIŞ OLABİLİRSİN, NİYE BIRAKIP KAÇIYORSUN"

Nedim Şenocak'la birlikte aynı otomobilde bulunan eşi de ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen Şenocak'ın bir yakını, "Bu kadar vicdansız olunur mu? Tamam, kazayı yapmış olabilirsin niye bırakıp kaçıyorsun? Yazık günah değil mi? İki tane çocukla kaldı kadın ortada. Bu kadar mı insanların vicdanı yok oldu artık." diye konuştu.

Ceset torbasına alınan Nedim Şenocak'ın cenazesi, Esenler'deki bir hastanenin morguna kaldırıldı.