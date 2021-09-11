Bağcılar’da, taksiye ateş açan şahısların görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi’nde, tartıştıkları taksi şoförünü gasbetmeye çalışan 2 kişi, araca ateş açtı. Yaşanan anlar, araçtaki güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, 2 Eylül günü taksi şoförü İ.B.'nin (60) aracına iki kişi bindi.

Şahıslar önce İ.B. ile tartıştı, ardından gasbetmek istedi.

İ.B.’nin direnmesi üzerine şahıslardan biri yanındaki silahı çıkararak araca ateş açtı.

İ.B. aracına binerek olay yerinden hızla bölgeden uzaklaştı.

ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Araç içi güvenlik kamerası, yaşanan olayı anbean kaydetti. Görüntülerde, şahısların İ.B. ile tartışıp araçtan indikleri anlar yer aldı.

Dışarıda devam eden tartışmanın ardından, İ.B.’nin hızla otomobile binip kaçtığı görüldü.

23 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olaya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faillerinden olduğu belirlenen Uğur C. (28) gözaltına alındı.

Daha önce de çeşitli suçlardan 23 suç kaydı olduğu belirlenen Uğur C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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13 KEZ GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRLENDİ

Daha önceden 13 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkan diğer şüpheli Yunus E.G. de (27) yakalanarak adliyeye sevk edildi.