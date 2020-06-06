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    Bağcılar'da tartışmanın ortasında kalan kadın vuruldu

    Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.06.2020 - 09:17
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    Bağcılar'da tartışmanın ortasında kalan kadın vuruldu

    İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde Veysel T.(35) ile Perihan Ayhan (29) arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

    KAFASINA İSABET ETTİ

    Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz (37)'ın kafasına isabet etti. Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada, silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A., ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    İncelemelerin tamamlanmasının ardından Miray Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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