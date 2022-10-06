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    Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı

    İstanbul Bağcılar'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi.
    • 06.10.2022 - 07:08
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    Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı

    15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta, Mehmet Öztekin(52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Mehmet Öztekin'in evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü.

    Evin önündeki eşyaları ateşe verdi

    DHA'nın haberine göre; Öztekin'in evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi. Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

    Zanlı yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

     

    Bağcılar da tartıştığı kişinin evini yaktı #1

    Bağcılar da tartıştığı kişinin evini yaktı #2

    Bağcılar da tartıştığı kişinin evini yaktı #3

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    Bağcılar da tartıştığı kişinin evini yaktı #6

    Bağcılar da tartıştığı kişinin evini yaktı #7

    Bağcılar da tartıştığı kişinin evini yaktı #8


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