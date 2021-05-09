Pazar esnafı ile Suriyeli grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kurulan Çiftlik Cumartesi Pazarı'nda, Suriye uyruklu kişiler ile pazarcılar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası bölgeden ayrılan grup, bir süre sonra kalabalık bir şekilde pazara geri geldi.

SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Pazarcılar ile tekrar başlayan sözlü tartışma bu kez yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bağcılar'da taşlı sopalı kavga VİDEO

<br />

"ÜRÜNLERİ BEĞENMEMİŞLER"

Kavgayı gören Ahmet Özkılıç, "Pazarcı grup ile Suriyeli grup arasında bir tartışma oldu. Bizimkiler onlarla kavga edip dövmüşler. Polis geldi, ambulans geldi. 3 kişi yaralandı. Kavganın sebebi herhalde manav tezgahında ürün beğenmedikleri için çıkmış." dedi.

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.