Bağcılar'da tekel saldırısı: 2 kişi adliyeye sevk edildi Tekel bayisine silahla ateş açan 2 şahıs, polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye gönderildi.

İHA

Bağcılar'daki tekel bayisinde panik anları yaşandı.

Hacer Kardaş’ın işlettiği tekel bayisine motosikletle gelen silahlı maskeli şahıslar, iş yerine rastgele ateş açtı.

Saldırı sırasında iş yerinde olan Kardaş ve yakını büyük korku yaşadı.

Polis harekete geçti

Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Kardaş, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemeler ve araştırmalarda, silahlı saldırı sonucunda 2 adet fişek isabet eden iş yeri ve çevresinden 2 adet boş kovan ele geçirildi.

2 kişi adliyeye sevk edildi

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren E.K. isimli şüpheli şahıs ile G.D. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, benzer ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “Mala Zarar Verme” ve “Silahla Tehdit” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)