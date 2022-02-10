Bağcılar'da tesisatçının aracındaki malzemeleri çaldılar 

İki hırsız, araçla girdikleri sokakta tesisatçıya ait olan hafif ticari araçtan saniyeler içinde 12 bin liralık iş malzemelerini çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, esnaf Zülfü Kevser'in aracının yanında durdu.

12 BİN LİRALIK TESİSAT MALZEMELERİNİ ÇALIIP KAÇTILAR

Arabadan inen 2 kişi Kevser'in tesisat işlerinde kullandığı iş makinelerinin olduğu aracın bagaj kapısını kolayca açarak içindekileri taşımaya başladı.

Hırsızlar 20 saniyede 12 bin lira değerindeki iş makinelerini alıp kaçtı.

"2-3 GÜN İŞ KAYBIM OLDU"

Hırsızlık olayını anlatan Zülfü Kevser, "Sokağa girip geri geri benim arabanın yanına yanaşıyor. Kapısını açıp eliyle koymuş gibi takımları yükleyip gidiyor. Arabanın içinde iki tane değerli matkap, kaynak makinesi, tam takım tesisatçı malzemeleri var. Ne varsa alıp gidiyorlar. Sanki onların içinden biri tanıdık gibi eliyle koymuş gibi gelmiş. Tahmini zararım 12 bin lira ama bundan ziyade bu malzemeyi her an temin edemiyorsun. Çok araştırmak lazım, 2-3 gün iş kaybım oldu, müşterilerim müşkül durumda kaldı, işlerim aksadı. Polisler çok ilgileniyor, Türk emniyetine güveniyorum" dedi.





