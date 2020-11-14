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    Bağcılar'da torbacılar ile mahalleli arasında kavga

    Mahalle sakinleri ile sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Bir kişi bacağından bıçakla, 10 yaşındaki oğlu da omzundan yaralandı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 12:54
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 13:17
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    Bağcılar'da torbacılar ile mahalleli arasında kavga

    İstanbul’un Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi sakinleri ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen kişiler arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

    Kavgada silah ve bıçak kullanıldı.

    Açılan ateş sonucu 10 yaşındaki çocuk, isabet eden kurşunla omzundan yaralanırken, babası ise bacağından bıçaklandı.

    BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuğun omzundaki mermi çıkarılamadı.

    Bağcılar'da sokakta silahlı kavga İZLE

    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu H.H. ve S.Ö., gözaltına alındı.

    Ateş açarak küçük çocuğun yaralanmasına neden olduğu belirlenen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.H., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bağcılar da torbacılar ile mahalleli arasında kavga #1

    "SİLAHLARLA GELEREK ATEŞ AÇMAYA BAŞLADILAR"

    Çocuğun kavgada bıçaklanarak bacağından yaralanan babası Turgay Havar, "Torbacılar burada mahalle arasında uyuşturucu hap alışverişi yapıyorlar. Biz de mahalleli olarak buna karşı çıktık. 'Burada yapmayın' diye tepki gösterdik. Tepkinin sonucunda, adamlar kalabalık bir şekilde silahlarla gelerek ateş açmaya başladılar. Ben bacağımdan yaralandım, oğlum omuzundan yaralandı. Omuzunda mermi kaldı. 10 yaşında bir çocuk omuzunda mermi ile yaşayacak. Ölebilirdi, bir karış yukarıya gelse ölürdü. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Uyuşturucu satan kişiler mahalle aralarından gitsin istiyoruz." dedi.

    Bağcılar da torbacılar ile mahalleli arasında kavga #2

    Bağcılar da torbacılar ile mahalleli arasında kavga #3

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