Bağcılar'da trafikte tartıştığı 2 çocuk babasını öldürdü

Otomobilini hızlı kullandığı için uyardığı Aytekin Özdemir tarafından kalbinden bıçaklanan Mert Kaplan, yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Tuna Caddesi üzerinde, Mert Kaplan'a ait iş yerinde motokurye olarak çalışan Arif Kalimov'un kullandığı motosikletin tekerleği patladı.

Bunun üzerine Mert Kaplan, çalışanı Kalimov'un yardımına gelerek motosikleti tamir etmeye başladı.

YANINDAN GEÇEN SÜRÜCÜYE SİNİRLENDİ

O sırada Aytekin Özdemir'in kullandığı 06 AYT 061 plakalı otomobil, Kaplan'ın yanından hızlı bir şekilde geçti. Kaplan, otomobili hızlı kullanan Özdemir'e tepki gösterdi. Kendisine gösterilen tepkileri duyan Özdemir, durarak Kaplan'ı beklemeye başladı.

"BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR"

Otomobilin yanına giden Kaplan, Özdemir'e, "Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle hızlı araba mı kullanılır?" dedi.

KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kendisine gösterilen tepkilere sinirlenen Özdemir, yanındaki bıçakla araçtan inip Kaplan'a saldırdı. Kaplan'ı önce elinden sonra da kalbinden bıçaklayan saldırgan, daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Kaplan, o esnada şans eseri olay yerinde bulunan bir ambulansa gitti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kaplan'ı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk babası Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BIÇAK KELİMESİNİ DUYDUM"

Yaşananları anlatan Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, "Eşim evde. Motorcumuz eşimi arıyor. Eşime motosikletin bozulduğunu söylediler. Eşim de motorcumuzun yanına gitti. Aradan 1-2 saat geçti. Merak edip, eşimi aradım. Telefonu bir kadın açtı. Arkadan sesler geliyordu. 'Medet'i ara' dedi. Bıçak kelimesini duydum. Medet'i aradım. 'Ağabeyine bir şey olmuş' dedim. 'Buraya gel, gidelim' dedim. Sonra eşimi tekrar aradım. Ambulanstaki kadın açtı bu sefer. 'Eşiniz göğsünden bıçaklandı. Hastaneye gidiyoruz, siz de gelin' dedi. Ondan sonra Medet geldi, apar topar hastaneye gittik. Doktorlar yolda kalp masajı yapmış. Ameliyata almışlar. Kanamayı durduramamışlar" dedi.

"KATİLİ DIŞARIDA, HER GÜN ACI ÇEKİYORUZ"

Çocuklarına henüz durumu anlatamadığını belirten anne Kaplan, "Şu an eşim yok. Çok üzgünüm. Çocuklarım daha bilmiyor. Her gün babalarını soruyorlar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyorum. 'Ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. Ben de 'Babanızı görmüyorum, gelecek' diyorum. Babalarının telefonunu görüyorlar, 'Babam niye telefonunu bıraktı?' diye soruyorlar bu sefer. 'Unutmuş' diyorum. Oğlum bugün uyandığında 'Babamı rüyamda gördüm' dedi. Babasının onu çok sevdiğini görmüş. O katilin bulunmasını istiyorum. Bir an önce yakalansın. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz. Her gün babalarını soruyorlar. Ben acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık. Bir an önce bulunsun katil" ifadelerini kullandı.

"2 ÇOCUĞU BABASIZ BIRAKTI"

Kaplan'ın kardeşi Medet Kaplan, Özdemir'in daha önce de sokakta bir köpeği ateş edip, öldürdüğünü iddia ederek, "Katil zanlısı 2 çocuğu babasız bıraktı. Genç bir eşi vardı. 1 kardeşi ben, annesi babası ise yaşlı. Her gün hastaneye götürüyoruz. Yani bizim ailemizi tamamen mahvetti bu kişi. Bu şahıs, daha önceden de sabıkaları bulunan bir şahıs. Uyuşturucu madde kullanımından, sokakta köpeğe ateş edip de öldüren bir şahıs. Ailesi bunun nasıl bir kişilik, serseri olduğunu biliyordu. Buna rağmen babası altına araba veriyor. Cebine para koyuyor, elalemin çocuğuna sebep oluyor. Bizlere sebep oldu, bir başkasına daha sebep olacak." dedi.

"ARACINA BİNİP KAÇTI"

Olay günü Kaplan'ın yanında olan Arif Kalimov de "Mert ağabeyim ile geliyorduk. O şahıs, çok hızlı bir şekilde araç kullandı. Çarpmadı ama çarpacaktı. Ağabeyim de 'Kardeşim böyle hızlı araba mı kullanılır?' diye uyardı. O arada tartışma başladı. Şahıs, bıçakla arabadan indi. Ağabeyim hiç kavga eder diye beklemiyordu. Ağabeyimi bıçakladı. Olaydan sonra aracına binip kaçtı" ifadelerini kullandı.

KATİL: BENİ YAKALAYAMAYACAKSINIZ

Öte yandan polisin, Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, Özdemir'in "Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.