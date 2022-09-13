Uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir şahıs, yarı çıplak bir şekilde sokağa çıktı. Akrabalarının aracına taşla saldıran şahsı, polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde, uyuşturucu maddenin etkisiyle yarı çıplak bir şekilde sokağa çıkan kimliği belirsiz bir şahıs, akrabalarının park halindeki aracını taşladı.

Sakinleşmeyen şahıs, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

Polis, yere yatırıp gözaltına aldı

İHA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahısla konuşup sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çok sayıda polis, daha sonra şahsı yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı.

Olay anları kamerada

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bağcılar'da, uyuşturucu bağımlısı akrabalarının aracını taşladı VİDEO

