Petrol
94.89
0.95%
Euro
18.5595
0.60%
Dolar
18.2414
0.14%
Altın
1.012
0.19%
Borsa
357
-2.16%
Bitcoin
414.838
1.78%
BTXN Coin
6.80
1.04%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarının aracını taşladı

    Uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir şahıs, yarı çıplak bir şekilde sokağa çıktı. Akrabalarının aracına taşla saldıran şahsı, polis ekipleri etkisiz hale getirdi.
    • 13.09.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarının aracını taşladı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde, uyuşturucu maddenin etkisiyle yarı çıplak bir şekilde sokağa çıkan kimliği belirsiz bir şahıs, akrabalarının park halindeki aracını taşladı.

    Sakinleşmeyen şahıs, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

    Polis, yere yatırıp gözaltına aldı

    İHA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şahısla konuşup sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çok sayıda polis, daha sonra şahsı yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı.

    Olay anları kamerada

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Bağcılar'da, uyuşturucu bağımlısı akrabalarının aracını taşladı VİDEO

    Bağcılar da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarının aracını taşladı #1

    Bağcılar da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarının aracını taşladı #2


    Yunanistan'da enerji tasarrufu: Parlamento binasının ışıkları söndürüldü
    Dünya

    Yunanistan'da enerji tasarrufu: Parlamento binasının ışıkları söndürüldü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Otomobil

    2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Görüş Bildir