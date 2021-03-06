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    Bağcılar'da uyuşturucu madde bulunduran şüpheli yakalandı

    Hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan şahsın aracında arama yapan ekipler, uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.03.2021 - 17:42
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    Bağcılar'da uyuşturucu madde bulunduran şüpheli yakalandı

    Bağcılar’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar başlattı.

    Çalışmalar kapsamında şüpheli hareketleri ile dikkat çeken bir şahıs durduruldu.

    ÜSTÜ ARANDI

    Şüpheli şahıs, önce üst aramasına alındı.

    Aramadan bir sonuç elde edemeyen polis, şüphelinin aracında incelemelerde bulundu.

    Bağcılar da uyuşturucu madde bulunduran şüpheli yakalandı #1

    RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    İncelemeler neticesinde, araçtan 8 parça satışa hazır halde 46,3 gram skunk, 3,5 gram marihuana, 4 parça halinde 3,8 gram gelen taş kokain maddesi çıktı.

    Ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 605 lira ele geçirildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Bağcılar'da aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı VİDEO

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