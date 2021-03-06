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- Bağcılar'da uyuşturucu madde bulunduran şüpheli yakalandı
Bağcılar'da uyuşturucu madde bulunduran şüpheli yakalandı
- AA
- 06.03.2021 - 17:42
Bağcılar’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar başlattı.
Çalışmalar kapsamında şüpheli hareketleri ile dikkat çeken bir şahıs durduruldu.
ÜSTÜ ARANDI
Şüpheli şahıs, önce üst aramasına alındı.
Aramadan bir sonuç elde edemeyen polis, şüphelinin aracında incelemelerde bulundu.
RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
İncelemeler neticesinde, araçtan 8 parça satışa hazır halde 46,3 gram skunk, 3,5 gram marihuana, 4 parça halinde 3,8 gram gelen taş kokain maddesi çıktı.
Ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 605 lira ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bağcılar'da aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı VİDEO