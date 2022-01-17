Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 5 tutuklama

Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapan 5 kişinin evine polis operasyon düzenledi. Operasyonda 30 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Amirliği Mobil Park ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı aldı.

Devriye Amirliği Mobil Park ekipleri gece eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Türkmen uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı.

30 BİN TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler evde satışa hazır hale getirilmiş 25 adet naylon içinde eroin madde, 4 adet uyuşturucu metamfetamin olmak üzere toplamda piyasa değeri 30 bin TL’yi bulan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskında 4 adet afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, çok sayıda paketleme yapmak amacıyla naylon poşet, 2 adet uyuşturucu not defteri de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.