Bağcılar’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

İş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bulunan bir adreste yasa dışı yollarla silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir süre takip ettikleri iş yerine bugün operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAHA EL KONULDU

Operasyon kapsamında iş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi. Zanlıların, iş yerinde çıkan seslerin dışarıdan duyulmaması için bir müzik tertibatı kurdukları belirlenirken, yapılan silahları denemek için de içerisi kum dolu ve özel düzenekle hazırlanmış bir kova da bulundu.