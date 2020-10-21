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    Bağcılar'da yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şahsa dava açıldı

    57 yaşındaki engelli vatandaş İhsan Öztürk'ün yüzüne maske takıp kafasına kolonya döken şahsa, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
    • AA
    • 21.10.2020 - 11:05
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    Bağcılar'da yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şahsa dava açıldı

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı süreçte, yolda gördüğü yaşlı bir adama zorla maske takarak kafasından aşağıya kolonya döken şahıs, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

    İstanbul Bağcılar'da, 57 yaşındaki İhsan Öztürk'ün yüzüne maske takıp, başına sıvı döken ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişi hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in suç tarihi olan 19 Mart 2020'de müşteki İhsan Öztürk'ü yanına çağırarak, yüzüne maske takıp "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi." dediği belirtildi.

    TIK TOK'TA YAYINLADI

    İddianamede, müşteki Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde dökerek "Tamam, tamam aferin sana, kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun." diyen sanık Koçyiğit'in, bu eylemleri videoya çekerek "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştığı ifade edildi.

    Yaşlı adamı virüs bahanesiyle taciz edip dalga geçtiler VİDEO

    2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

    Paylaşılan videonun müşteki İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü aktarılan iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

    DAVASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

    Davanın duruşması, önümüzdeki günlerde Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Bağcılar da yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şahsa dava açıldı #1

    Bağcılar da yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şahsa dava açıldı #2

    Bağcılar da yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şahsa dava açıldı #3

    https://videonuz.ensonhaber.com/izle/yasli-adami-virus-bahanesiyle-taciz-edip-dalga-gectiler

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