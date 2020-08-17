Bir markette alışveriş yapan şahıs, yere düşen parayı görünce ayağının altına gizledi. Şahsın parayı çaktırmadan cebine attığı görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde dün 16.25’te bir markette eşiyle alışveriş yapan bir kadın, kasada aldığı ürünleri poşetlediği sırada yere 100 lira düşürdü.

PARASINI KAYBETTİĞİNİ FARK ETTİ

Marketten çıkan kadın, birkaç dakika sonra parasının kaybolduğunu fark ederek markete döndü. Kadın, market çalışanlarına durumu anlatarak yardım istedi. Çalışanlarla birlikte markette parayı arayan kadın, bulamayınca güvenlik kameralarına bakmak istedi.

PARASININ NASIL ÇALINDIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Güvenlik kameralarını izleyen kadın, düşürdüğü paranın sadece birkaç dakika içinde çalındığını görünce şoke oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadın marketten çıktıktan hemen sonra bir adamın yanında 2 tane küçük çocukla kasaya geldiği görülüyor.

Bağcılar'da yere düşen parayı çaktırmadan alırken görüldü VİDEO







KAŞLA GÖZ ARASINDA CEBİNE ATTI

Adam, aldığı ürünleri poşetlediği sırada yerdeki parayı fark ediyor. Parayı ayakkabısının altında gizleyen adam, ürünlerini poşetlemeye devam ediyor. Bir süre sonra ürünlerini poşetlemeyi bitiren adam, ayakkabısının altına gizlediği parayı kaşla göz arasında cebine atarak marketten çıkıyor.