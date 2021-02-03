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    Bağcılar'da yol çökünce iplik yüklü tır yolda kaldı

    14 ton ipliğin içinde bulunduğu tır, yolun çökmesiyle mahsur kaldı. Trafiğe kapatılan yola, çekicinin gelmesi beklendi.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 18:00
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    Bağcılar'da yol çökünce iplik yüklü tır yolda kaldı

    İstanbul Bağcılar'daki Bağlar Mahallesi 15. Sokak'ta, öğlen saatlerinde yol çökmesi yaşandı.

    Adana'dan İstanbul'a 14 ton ipliğin getirildiği 01 ACH 089 plakalı tır, sokaktan geçtiği sırada çöken yola saplandı.

    Tır hareket edemez hale geldi ve sokak trafiğe tamamen kapandı.

    ÇEKİCİ BEKLENDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İplik yüklü tırın kaldırılması için uzun süre çekici gelmesi beklendi. Saatler sonra gelen çekici ile mahsur kalan tır bulunduğu yerden kaldırıldı.

    "İKİ AYDA BİR ÇÖKÜYOR"

    Yolun çöken kısmı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Bölgede minibüs şoförlüğü yapan Dinçer Yurtsever, “Burası iki ayda bir çöküyor. İki parmak asfalt var. Doğru düzgün bir şey yapsınlar. Buradan servis, toplu taşıma geçiyor." dedi.

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