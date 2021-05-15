Husumetli iki taraf arasında yaşanan kovalamacanın ardından çıkan çatışma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kovalamaca yaşandı.

Taraflar bir süre sonra kavşak üzerinde karşı karşıya geldi.

SİLAHLA BİRBİRLERİNE SIKTILAR

Kovalayan tarafta bulunan otomobilden inen bir kişi diğer otomobile doğru tabanca ile defalarca ateş etti. Kaçan taraf da silahla karşılık verdi. İki grup arasında bir süre çatışma yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bağcılar'da yol ortasında silahlı çatışma

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kısıtlama gününde yaşanan olayda cadde üzerinde yoğunluğun olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine caddeye giden polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.