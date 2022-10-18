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    Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada

    Trafikte yol verme tartışması yaşayan minibüs şoförü, motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra çarptı. Kavgada şoförün burnu kırıldı.
    • 18.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:46
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    Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafik magandaları, yol verme kavgasında dehşet saçtı.

    Geçtiğimiz günlerde minibüs sürücüsü, yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı.

    Yaşanan tartışma bir anda büyüdü. Minibüs sürücüsü, bir süre sonra yolda sıkıştırdığı motosiklete çarptı.

    Şoförün burnu kırıldı

    İkili daha sonra kavga etmeye başladı. Minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsüne biber gazı sıkarken motosikletli de minibüs şoförünün burnunu kırdı.

    Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, bu sırada motosiklet sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda alırken burnunu kırdığı sürücü ile yaşadığı diyalog, ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

    Bağcılar da yol verme kavgası kamerada #1


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