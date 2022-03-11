Petrol
110.78
1.33%
Euro
16.44
0.62%
Dolar
14.94
0.59%
Altın
954.33
0.24%
Borsa
2046
0.21%
Bitcoin
589.563
1.20%
BTXN Coin
39.10
2.59%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Hafif kar 0 C

    Bağcılar'da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım

    TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçları, polis ekipleri iterek kurtarmaya çalıştı.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım

    İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

    Havanın aydınlanmasıyla birlikte, İSTOÇ mevkiinde karla kaplı yol nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı.

    YOLDAN KALAN ARAÇLARI POLİS KURTARDI

    Yolda kalan araçları polisler iterek kurtarmaya çalıştı. Polisler zaman zaman yoldaki diğer araç sürücüleri ve yolcularından da yardım istedi.

    Ekipler ve vatandaşlar, otomobilleri iterek kaldıkları noktalardan kurtardı.

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #1

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #2

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #3

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #4

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #5

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #6

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #7

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #8

    Bağcılar da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım #9


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da boşanma aşamasında eşini öldüren koca tutuklandı
    3. Sayfa

    Konya'da boşanma aşamasında eşini öldüren koca tutuklandı

    Çorum'da bir kişi, tartıştığı komşusunu öldürdü
    3. Sayfa

    Çorum'da bir kişi, tartıştığı komşusunu öldürdü

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir