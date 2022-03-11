Bağcılar'da yolda kalan araçlara trafik polislerinden yardım

TEM Bağlantı Yolu İSTOÇ mevkiinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçları, polis ekipleri iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, İSTOÇ mevkiinde karla kaplı yol nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları da yolda kaldı.

YOLDAN KALAN ARAÇLARI POLİS KURTARDI

Yolda kalan araçları polisler iterek kurtarmaya çalıştı. Polisler zaman zaman yoldaki diğer araç sürücüleri ve yolcularından da yardım istedi.

Ekipler ve vatandaşlar, otomobilleri iterek kaldıkları noktalardan kurtardı.

































