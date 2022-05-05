Bağcılar'daki AVM'den ayakkabı çalan hırsız, aynı yerde yakalandı

Güneşli'de bulunan alışveriş merkezine müşteri gibi giren şahıs, hırsızlık yaptı. Kamera kayıtlarından ortaya çıkan olayda, hırsız aynı AVM içinde yakalandı.

7 Nisan günü Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde yaşanan olayda, mağazaya müşteri gibi giren şahıs hırsızlık yaptı.

Mağazadan toplamda 7 bin 598 TL değerinde 31 adet ayakkabı çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbar da bulundu.

İHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.

Aynı AVM'de yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin eşkal bilileri tespit edildi. Eşkali tespit edilen T.K (25) isimli şüpheli şahıs, 26 Nisan saat 15.15 sıralarında aynı alışveriş merkezi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Üzerinden kerpeten çıktı

Eşkal bilgilerinden olayı T.K.(25) isimli şahsın yapılan üst aramasında, hırsızlık olaylarında kullandığı düşünülen 1 adet kerpeten aleti ele geçirildi.

Suç kaydı olduğu öğrenildi

Şüpheli şahıs ile ilgili yapılan sorgulamalarda, çok sayıda uyuşturucu ve hırsızlık dosyalarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan T.K. isimli şüpheli şahıs, hakkında "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan yapılan işlemlerin ardından, 27 Nisan günü 27.04.2022 tarihinde adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.