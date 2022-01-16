Bağcılar'daki çatı yangınında yaşanan patlama kamerada

Bir binanın çatısında çıkan yangının ardından meydana gelen patlama çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Bağcılar'daki Yıldıztepe Mahallesi 474 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü ve tüm çatıyı alevler sardı.

Yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA LAINDI

Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa döküldü. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altında alındı. Yangında yaralanan olmazken, patlama anı kameraya yansıdı.

Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangın ViDEO

"GÜM DİYE BİR SES DUYDUM"

Mahalle sakini Serdar Özer, "Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona çıktığımda güm diye bir ses geldi. Bende panikle üstümü giyip aşağı indim. İtfaiye hemen geldi, yetişti." dedi.

"BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES ÇIKTI"

Başka bir mahalle sakini Selahattin Turan, "Evdeydim ben sesi duydum. Bomba patlar gibi ses çıktı. Neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

"UYUYORDUM SES DUYDUM DIŞARI ÇIKTIM"

Tolunay Sevkan ise, "Yan binada uyuyordum. Bomba atarlar ya öyle bir ses duydum. İtfaiye ekipleri çağırdık sonra geldiler." dedi.

























