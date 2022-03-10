Cenaze namazı sırasında hocanın 'Hakkınızı helal ediyor musunuz?' sorusuna 'Etmiyorum' diye cevap veren şahsın, ölen kişiden alacaklı olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar’da hayatını kaybeden bir vatandaş için cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze namazına cenazenin yakınları katılırken, cami hocası usulen "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye sordu.

Cemaatin içinden bir kişi, tam o esnada kolunu kaldırarak "Helal etmiyorum." diye bağırdı.

BORCUNU ALAMAYINCA HAKKINI HELAL ETMEDİ

Cemaat ne olduğunu anlamaya çalışırken hoca, hakkını helal etmeyen Hamdi Altuntaş'a bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.

Hocanın ısrarlarına rağmen "7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam." diyen Altuntaş, camiden çıkarıldı.

KIZI BEDDUA OKUDU

Cenaze namazı kılınan merhumun kızı ise o dakikalarda şahsa tepki göstererek "Allah senin belanı versin. Çıkarın bunu buradan" dedi.

Bağcılar'daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi ViDEO

HAKKINI HELAL ETMEYEN KİŞİ, ESKİ MÜTEAHHİT ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre ölen kişinin babasının kuzeni olduğu öğrenilen şahsın, daha önce ölen kişiye 10 bin dolar borç verdiği ve geri alamadığı, eskiden müteahhitlik yaparken şimdi taksicilik yaptığı belirlendi.