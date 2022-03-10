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    Bağcılar'daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi

    Cenaze namazı sırasında hocanın 'Hakkınızı helal ediyor musunuz?' sorusuna 'Etmiyorum' diye cevap veren şahsın, ölen kişiden alacaklı olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 11:45
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    Bağcılar'daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi

    İstanbul Bağcılar’da hayatını kaybeden bir vatandaş için cenaze töreni düzenlendi.

    Düzenlenen cenaze namazına cenazenin yakınları katılırken, cami hocası usulen "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye sordu.

    Cemaatin içinden bir kişi, tam o esnada kolunu kaldırarak "Helal etmiyorum." diye bağırdı.

    BORCUNU ALAMAYINCA HAKKINI HELAL ETMEDİ

    Cemaat ne olduğunu anlamaya çalışırken hoca, hakkını helal etmeyen Hamdi Altuntaş'a bir sıkıntısı olup olmadığını sordu.

    Hocanın ısrarlarına rağmen "7 yıldır borcumu alamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum hocam." diyen Altuntaş, camiden çıkarıldı.

    KIZI BEDDUA OKUDU

    Cenaze namazı kılınan merhumun kızı ise o dakikalarda şahsa tepki göstererek "Allah senin belanı versin. Çıkarın bunu buradan" dedi.

    Bağcılar'daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi ViDEO

    HAKKINI HELAL ETMEYEN KİŞİ, ESKİ MÜTEAHHİT ÇIKTI

    NTV'de yer alan habere göre ölen kişinin babasının kuzeni olduğu öğrenilen şahsın, daha önce ölen kişiye 10 bin dolar borç verdiği ve geri alamadığı, eskiden müteahhitlik yaparken şimdi taksicilik yaptığı belirlendi.

    Bağcılar daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi #1

    Bağcılar daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi #2

    Bağcılar daki cenaze namazında alacaklı, hakkını helal etmedi #3


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