Bağcılar'da çocukların düğün konvoyundaki tehlikeli anları kamerada

Gelin arabasından para almak isteyen çocukların, hem trafiği hem canlarını riske attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düğün konvoylarında korkutan manzaralarla karşılaşıldı.

Ateştuğla Mahallesi'nde gelin ve damadı taşıyan araçtan bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar, hem kendileri hem sürücüler için tehlikeye neden oldu.

Bazı çocuklar, hareket halindeki otomobilin kaputuna tutunarak bahşiş almaya çalıştı. Çocukların bahşiş için araçlar arasındaki tehlikeli halleri yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk korkuttu

Çınar Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde gelin ve damadı taşıyan otomobili ısrarla takip eden bir çocuk, önce aracın bagaj kapağına daha sonra da tamponuna çıkarak bir süre ilerledi.

Bağcılar'daki çocuklar düğün konvoylarında korkuttu VİDEO



O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre, çocuğun hayatını tehlikeye attığı bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.