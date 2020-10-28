Bağcılar'daki kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Kaçak tütün imalathanesi ve depolarına operasyon düzenlendi. 5'i yabancı uyruklu 13 kişinin gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ilçesinde bulunan bir adreste kaçak tütün mamulü imal edildiği bilgisini aldı.

Operasyon için harekete geçen ekipler dün kaçak tütün imal edilen iş yerine ve depoları bastı.

KAÇAK TÜTÜNLERE EL KONULDU

İş yeri, 2 imalathane, 3 depo ve 1 araca düzenlenen operasyonlarda 1 bin 943 paket kaçak sigara, 556 bin doldurulmuş makaron, 237 bin adet boş kaçak makaron, 5 milyon adet kaçak sigara filtresi, 30 bin adet şeffaf kilitli poşet, 7 kilogram kaçak sigara tütünü, 383 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli makineler ele geçirildi.

13 GÖZALTI

Adreslerde 5'i yabancı uyruklu, toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON KAMERADA

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

















