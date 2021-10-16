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    Bağdat Caddesi'nde taksi denetimi

    Denetim kapsamında 2 taksiciye muayene ve sigortası bittiği için ceza kesildi. Taksici Hikmet Manuoğlu, "Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğrendim. Cezamıza razıyız." diye konuştu.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:35
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    Bağdat Caddesi'nde taksi denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Durdurulan taksilerin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi.

    Ayrıca sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrolleri yapıldı.

    İKİ SÜRÜCÜYE MUAYENE CEZASI

    Muayenesi ve sigortasının süresinin bittiğinden dolayı 2 taksi sürücüsüne ise ceza kesildi.

    Bağdat Caddesi'nde taksi denetimi VİDEO

    "CEZAMIZA RAZIYIZ"

    Sürücülerden Hikmet Manuoğlu, "Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğrendim. Yapacak bir şey yok. Cezamıza razıyız." diye konuştu.

    Bağdat Caddesi nde taksi denetimi #1

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