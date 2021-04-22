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    Bağdat Caddesi'nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü

    Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangının ardından bölgede yoğunluk oluşurken, araç da çevredekilerin yangın tüpü yardımıyla söndürüldü.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 17:54
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    Bağdat Caddesi'nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü

    Saat 15:30 sıralarında İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 06 MPE 60 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

    Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

    YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE

    Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi cep telefonu ile görüntülendi.

    Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #1

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #2

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #3

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #4

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #5

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #6

    Bağdat Caddesi nde yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesiyle söndü #7

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