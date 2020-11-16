Bağdat Caddesi'ndeki kazada tarihi çeşme zarar gördü

Bir otomobille çarpışmasının ardından savrulan cip, tarihi Galip Paşa Camii Çeşmesi'ne büyük zarar verdi. Çeşmenin tekrar onarımı için restorasyon çalışması yapılacağı belirtildi.

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde ilerleyen Ahmet Yıldız yönetimindeki otomobil, Ethem Efendi Caddesi'nden gelen ciple çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan cip, Galip Paşa Camii'nin önünde bulunan tarihi çeşmeye çarptı. Kaza sonucu, çeşmede büyük çaplı hasar meydana geldi.

1898 yılında yaptırılan Galip Paşa Camii çeşmesinin restorasyonu için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

Kadıköy Belediyesi İmar Müdürü Bihterin Güven ise "Şanssız bir trafik kazası olmuş. İlçemizin en güzel çeşmelerinden biri. Anıtsal niteliği de var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bir çeşme. Eski eser inceleyen arkadaşlarımız gelip inceleyecek. Tekrar eski bütün haline getirilmeye çalışılacak." diye konuştu.

"KORKARAK YÜRÜYORUZ SOKAKLARDA"

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini, "İnsanın içi sızlıyor. Bağdat Caddesi'nde her zaman olan bir durum. Süratli geçiyorlar. Korkarak yürüyoruz artık sokaklarda." dedi.





































