Önce park halindeki otomobile çarpan 17 yaşındaki sürücü, ardından kaldırımdaki bariyerleri aşarak markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Bahçelievler’de, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmut Bey Caddesi üzerinde seyir halinde olan 17 yaşındaki Mücahit Y., saat 13.20 sıralarında, park halindeki otomobile çarptıktan sonra, kaldırımdaki bariyerleri aşıp markete girdi.

Kaza anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 17 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, sürücü koltuğunda oturan bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

“FRENE BASACAĞINA GAZA BASTI”

Polis, 17 yaşındaki sürücüyü gözaltına alırken, markete giren otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Market çalışanı Atilla Bingöl, “Manav dizmesiyle öyle bir aciz fren sesi geldi. Böyle çevreme baktım araba dibimden geçti. İçeriye daldı bu arada. Arkadaki araba, ön arabaya çarpmıştı zaten. Arabadaki adam frene basacağına gaza bastı. Zaten adam inerken bileğini tutmuştu bileğinde incitme vardı. Onu hastaneye götürdüler. Diğer araç sahibini de gözaltına aldılar. O sesle alt komşular bile aşağıya indi, deprem oldu sandılar, o kadar ses yüksek geldi.” dedi.

“DEPREM OLMUŞ GİBİ”

Yan taraftaki iş yerinden sesi duyup koştuğunu söyleyen Şıhlı Deniz ise, “Yanda iş yerimiz var ses geldi birden. Çok büyük gürültülü ses geldi korktuk yani. Allah’tan can kaybı falan yok. Sadece ufak bir yaralanma var. Çok büyük gürültü geldi buradan. Deprem olmuş gibi.” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler’de, 17 yaşındaki sürücü kaldırımı aşıp markete daldı VİDEO

