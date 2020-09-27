Bahçelievler'de 4 kişinin gasbettiği Suriyeli konuştu

Önce dövülen sonra 7 metre yükseklikten aşağıya atılan Suriyeli Muhammed Selmo, kolunda platin olduğunu söyleyerek, “Bir kişi yüzüme vurdu. Ondan sonra beni attılar aşağı.” dedi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde otomobil alım satım bahanesiyle 4 kişilik grup, restoran sahibi Suriyeli Muhammed Selmo’yu dere yatağına götürüp, silah zoruyla gasp etmek istemiş, daha sonra ise şüpheliler darbettikleri Selmo’yu yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına atmıştı.

Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, sonra işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILMALARINA İTİRAZ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da, 23 Eylül'de şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 24 Eylül'de şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

Bahçelievler’de gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan adam İZLE

BİRİ ASKERE GİTTİ

Tekrar haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden bir tanesinin askerde olduğu öğrenilirken, polis diğerlerini kıskıvrak yakaladı.

Suriyeli mağdur Muhammed Selmo, yaşadığı o dehşet verici anları anlatarak, vücudunun çeşitli yerlerinde izler kaldığını ve koluna iki tane platin takıldığını söyledi.

“SENDE BU KADAR PARA NASIL VAR” DEYİP DÖVDÜLER

Muhammed Selmo, “Ben geziyordum, 4 kişi beni durdurdu. Ne istiyorsun dedim. ‘Sen bu arabayı satıyor musun?’ dedi. Evet, satıyorum dedim. Kaç model deyince ben de 2011 model dedim. Bakalım nasıl araba dediler, gelin dedim. 200-300 metre gezdik aracın modelini fiyatını söyledim konuşuyorum. Ben kullanmak istiyorum aracı dedi, gel dedim. Direksiyonu verdim, arkaya oturdum. Boynuma silah dayadı, para varsa ver dedi. Para yok dedim. Silahla kafama vurdular. Ne kadar para varsa, ver dediler. Para yok dedim. Sende bu kadar para nasıl var, sen ne iş yapıyorsun dedi, küfür etti. Kavga etmeye başladık, vurdum. Bir kişi yüzüme vurdu. Ben kendimi kaybettim, yatıyorum. Ondan sonra beni attılar aşağı. İki kişiyi tanıyorum, iki kişiyi tanımıyorum. Telefon ve paramı aldılar. 2-3 gün önce şahıslar yakalandı.” diye konuştu.

BAKAN GÜL TALİMAT VERMİŞTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelileri serbest bırakan hakimler hakkında soruşturma izni verdiğini açıklamıştı.

Bakan Gül, “İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nın görevidir." demişti.